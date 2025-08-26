"Рома в перші 25 хвилин виглядала як маленька Аталанта. Еван Фергюсон спочатку здавався ван Бастеном – він був усюди. Він мені сподобався. Команда провела чудовий перший тайм, в другому теж мала хороші моменти.

Довбик? Давайте швидше продамо його Вільяреалу, поки вони не передумали. Схоже, він навіть Гасперіні не подобається", – наводить Retesport слова Граціані, який у 1970-х ставав найкращим бомбардиром Серії А та увійшов до зали слави Торіно й Фіорентини.

Раніше з'явилася інформація, що головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на Артема Довбика. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року, портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

