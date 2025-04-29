У крайньому раунді Серії А столичній Ромі вдалося оновити безпрограшну серію і дотягнути її до 18 матчів поспіль, побивши рекорд Лучано Спалетті. Ба більше, у Мілані вовки завдали поразки чинному чемпіону Інтеру (1:0) завдяки пострілу аргентинця Суле ще на старті зустрічі.

"Бракує прагматизму": Довбик отримав оцінку за матч з Інтером – він запоров гольовий шанс

Відзначитися за столичний клуб мав нагоду і Артем Довбик, який вперше за час своєї римської кар'єри зі старту зіграв у парі із іншим центрфорвардом – Ельдором Шомуродовим. Українець змарнував відмінний шанс подвоїти перевагу на 73-й хвилині. Отримавши у штрафному майданчику передачу від Анхеліньйо, Артем не надто вдало обробив м'яча, і після удару з лівою зумів "зіпсувати" своєю ногою Ачербі, який встиг скористатися повільністю українця. М'яч полетів вище воріт. Ще одного удару Артем завдав через дві хвилини. Нахабно пішов відразу на трьох захисників дриблінгом, вдарившись об них, як об стіну. Усе завершилося пострілом з лівою у руки Зоммеру.

Загалом непоганий матч від Довбика, якщо не робити акцентів на тому самому змарнованому шансі. Рома ж після перемоги впритул наблизилася до зони ЛЧ, відстаючи від Ювентуса (4 місце) на два бали. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Рома здолала Інтер і продерлася в зону ЛЧ – Довбик змарнував 100-відсотковий шанс, але вигризав перемогу на зубах