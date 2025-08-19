Довбика продовжують принижувати в Ромі – українцю знайшли вдвічі дешевшу заміну
Схоже, форварду Роми Артему Довбику доведеться шукати новий клуб.
Рома до завершення трансферного вікна планує проти декількох гравців. Як повідомляє Romapress, йдеться про Артема Довбика, Стефана Ель-Шаараві та Томмазо Бальданці.
Довбик опинився на прицілі Мілана – легендарний клуб Серії А прагне підписати нападника перед стартом чемпіонату
Вважається, що всіх трьох Рома зможе легко замінити. Зазначається, що на цю мить не надходило переконливих пропозицій, але римляни мають намір розглянути будь-які запити.
Щодо Артема Довбика, то Джан-П'єро Гасперіні не в захваті від українця, і хотів би отримати іншого центрального нападника. Спочатку Нікола Крстовіч був ціллю Роми, але Лечче гальмує перемовини, вимагаючи 25 мільйонів євро.
Це змусило Рому звернути увагу на Троя Перротта з АЗ. Нідерландський клуб погодився б на пропозицію у 18 мільйонів євро, що цілком могли дозволити собі римляни, особливо, якщо вдасться продати Довбика.
Варто зауважити, що Артемом цікавиться Вільяреал та Мілан.
Рома не змогла здолати новачка саудівської ліги – Довбик знову не переконав