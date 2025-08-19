Рома до завершення трансферного вікна планує проти декількох гравців. Як повідомляє Romapress, йдеться про Артема Довбика, Стефана Ель-Шаараві та Томмазо Бальданці.

Довбик опинився на прицілі Мілана – легендарний клуб Серії А прагне підписати нападника перед стартом чемпіонату

Вважається, що всіх трьох Рома зможе легко замінити. Зазначається, що на цю мить не надходило переконливих пропозицій, але римляни мають намір розглянути будь-які запити.

Щодо Артема Довбика, то Джан-П'єро Гасперіні не в захваті від українця, і хотів би отримати іншого центрального нападника. Спочатку Нікола Крстовіч був ціллю Роми, але Лечче гальмує перемовини, вимагаючи 25 мільйонів євро.

Це змусило Рому звернути увагу на Троя Перротта з АЗ. Нідерландський клуб погодився б на пропозицію у 18 мільйонів євро, що цілком могли дозволити собі римляни, особливо, якщо вдасться продати Довбика.

Варто зауважити, що Артемом цікавиться Вільяреал та Мілан.

