Форвард Роми та збірної України Артем Довбик може змінити клуб перед стартом Серії А.

Мілан планує посилити лінію атаки і пріоритетною ціллю є Душан Влаховіч з Ювентуса. "Россонері" не поспішають з ухваленням остаточного рішення, зондуючи трансферний ринок у пошуках привабливої альтернативи.

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Міланський клуб розглядає варіанти оренди з правом викупу. Як повідомляє Маттео Моретто, Мілану посередники запропонували підписати Артема Довбика з Роми. "Вовки" готові продати українського форварда, якщо надійде економічно вигідна пропозиція. Римляни хотіли б отримати за Довбика не менше, аніж 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, Артем Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року. Загалом українець зіграв у 45 матчах, забивши 17 голів та віддавши чотири асисти.

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