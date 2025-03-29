Керівництво Роми отримало ще одного кандидата на заміну Клаудіо Раньєрі, який має покинути клуб з завершенням сезону 2024/25.

Як повідомляє Sportitalia, перебування Стефано Піолі у саудівському клубі досягло критичної точки. Італійський фахівець має труднощі як на полі, так і у взаєминах усередині команди.

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Зазначається, що останнім часом ширяться чутки про конфлікт між Кріштіану Роналду та Піолі. Внутрішні суперечки у поєднанні з невтішними результатами ставлять під сумнів перебування італійця на чолі Аль-Насра.

На цьому тлі множаться чутки про можливе повернення Піолі до Італії. Його ім'я пов'язували з кількома клубами Серії А, зокрема з Ромою. Стверджується, що італієць буде одним з основних кандидатів римлян після відходу Клаудіо Раньєрі наприкінці сезону.

Піолі очолив Аль-Наср у вересні 2024 року. Наразі клуб Роналду перебуває на третьому місці з 51 балом. Від лідера Аль-Іттіхада команда відстає на 10 балів.

Стефано тривалий час працював з Міланом, з яким вигравав Скудетто у сезоні 2021/22.

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