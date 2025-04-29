Клаудіо Раньєрі покине посаду головного тренера "вовків" після завершення сезону. Рома у тандемі з італійським фахівцем обирають нового наставника для команди.

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Як повідомляє sport.sky.it, одним з претендентів на посаду тренера є Сеск Фабрегас, який наразі працює з Комо. Власники Роми та сам Клаудіо Раньєрі високо оцінюють іспанця, а нещодавно 73-річний наставник римлян заявив, що на Фабрегаса чекає велике майбутнє.

У шорт-листі Роми є ще три кандидати – Стефано Піолі, Франческо Фаріолі та Патрік Вієйра.

До слова, "вовки" перебувають на шостій сходинці у турнірній таблиці Серії А з 60 балами.

Варто зауважити, що Сеск Фабрегас зі збірною Іспанії двічі виграв чемпіонат Європи, а також став чемпіоном світу. На поличці фахівця низка трофеї, які він здобував, виступаючи за Челсі, Барселону та Арсенал.

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