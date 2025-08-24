Байєр пропонував Ромі обміняти українця на Віктора Боніфейса, стверджує La Gazzetta dello Sport.

Обидвох форвардів оцінюють у 30 млн євро, тому переходи мали відбутися без доплат. Втім, Рома все ж відмовила Леверкузену. "Вовків" збентежили проблеми Боніфейса з дисципліною та здоров'ям (Мілан також призупинив трансфер нігерійця через сумнівний медогляд). Також Рома хотіла залишити вільний слот для гравця не з ЄС – його вже заповнили ямайцем Леоном Бейлі. Останнім фактором проти обміну стали фінанси. Римляни хочуть зменшити свою зарплатну відомість, а Довбик заробляє приблизно утричі більше за Боніфейса.

Щоправда, українцю все ще не гарантоване продовження кар'єри в столиці Італії. Рома готова вислухати більш вигідні пропозиції щодо Довбика і витратити гроші на іншого форварда.

