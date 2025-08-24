Довбика хотіли обміняти на іншого проблемного форварда за 30 мільйонів – Рома вже відповіла
Артем Довбик міг вирушити до німецької Бундесліги за незвичною схемою.
Байєр пропонував Ромі обміняти українця на Віктора Боніфейса, стверджує La Gazzetta dello Sport.
Довбик отримав вердикт після першого офіційного матчу Роми – конкурента українця визнали найкращим
Обидвох форвардів оцінюють у 30 млн євро, тому переходи мали відбутися без доплат. Втім, Рома все ж відмовила Леверкузену. "Вовків" збентежили проблеми Боніфейса з дисципліною та здоров'ям (Мілан також призупинив трансфер нігерійця через сумнівний медогляд). Також Рома хотіла залишити вільний слот для гравця не з ЄС – його вже заповнили ямайцем Леоном Бейлі. Останнім фактором проти обміну стали фінанси. Римляни хочуть зменшити свою зарплатну відомість, а Довбик заробляє приблизно утричі більше за Боніфейса.
Щоправда, українцю все ще не гарантоване продовження кар'єри в столиці Італії. Рома готова вислухати більш вигідні пропозиції щодо Довбика і витратити гроші на іншого форварда.
Рома обіграла Болонью в першому матчі при Гасперіні – класна гра конкурента Довбика, українцю дістались крихти