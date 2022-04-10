Нападник СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик розповів, як його родина переживає війну з росіянами та залишив тепле повідомлення для ЗСУ.

"Все розривається всередині. Дивишся на те, що було в Бучі, і сльози ллються. Ти нічого не можеш зробити з цим, від тебе нічого не залежить.

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Коли розпочалась війна, я сказав дружині їхати з Дніпра в Черкаси, бо мені здавалось, що там буде спокійніше. Вона була там деякий час, а коли ситуація змінювалась, коли біля Умані були вибухи, то прийняли рішення про виїзд дружини за кордон. Це був нелегкий період – 350 км до Вінниці їхати 2 дні, а там просто починається бомбардування аеропорту.

ЗСУ на сьогодні – головна команда нашої країни, доля всіх українців зараз в їхніх руках. Дивлячись на те, як вони відбивались від ворога, переходили в контратаки, в мене така віра, гордість. Хочеться побажати їм сил, щоб ця війна якомога швидше закінчилась. Вони – справжні герої в наших очах та серцях", – поділився Довбик у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Артем травмувався перед війною і лікувався за кордоном. Там його і застала війна. Динамо має намір орендувати Довбика та залучити його до товариських поєдинків у складі "біло-синіх".

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