Довбик виступатиме у новому сезоні під 9-м номером, стверджує видання Il Romanista. Це лише підтверджує, що українець не боїться тиску, адже під "дев'яткою" виступали троє найкращих бомбардирів в історії Роми (Роберто Пруццо, Абель Бальбо та Едін Джеко).

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На думку видання, Артем не є прототипом ідеального форварда для Гасперіні, який полюбляє більш мобільних нападників. Проте, Довбик сподівається вразити нового тренера, зокрема, почав тренуватись ще до завершення відпустки.

Також зазначається, що спортивний директор Роми Фредерік Массара має намір привести в команду ще двох нападників після відходу Теммі Абрахама та Ельдора Шомуродова. Серед кандидатур – Еван Фергюсон, який може стати заміною Довбику, та Нікола Крстовіч, який може грати по всьому периметру атаки.

Нагадаємо, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів у складі "вовків" забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт 28-річного українця з клубом розрахований до 2029 року.

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