Рома мінімально перемогла Фіорентину (1:0), а єдиний м'яч забив саме Артем Довбик, який наприкінці першого тайму головою переправив м'яч у сітку після скидки Шомуродова (також головою).

Рома завдяки голу Довбика увірвалась у зону Ліги чемпіонів – лише троє кращі за українця

Героєм матчу, щоправда, варто вважати воротаря римлян Міле Свілара, який неодноразово рятував Рому від пропущеного гола. Довбик же нарвався на критику з боку ЗМІ та вболівальників, оскільки український форвард був не дуже помітним. На цьому міг позначитись стиль гри Роми, бо римляни майже весь другий тайм захищались. Тим часом, Артема Довбика нібито хоче повернути іспанська Жирона, яка без українця опустилась до боротьби за виживання. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".