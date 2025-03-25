Форвард Роми та збірної України Артем Довбик відновився після хвороби та готовий виступати за свій клуб.

Артем Довбик повернувся до тренувань із командою після виклику до збірної України, повідомляє Roma Press.

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Форвард пропустив кілька тренувань та перший матч збірної проти Бельгії через хворобу, але зараз він цілком здоровий і готовий до майбутніх ігор римлян. До слова, в цьому сезоні за італійців Довбик забив 15 голів у 38 матчах у всіх турнірах. Він є найкращим бомбардиром команди і одним із найкращих голеадорів Серії А.

Варто додати, що окрім Довбика до тренувань також повертається Еван Н'Діка. Зазначимо, що свій наступний матч Рома зіграє з Лечче в суботу о 21:45 за київським часом.

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