Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик зізнався, що зробить все можливе, аби якнайкраще проявити себе у лавах збірної та нарешті дебютувати.

"Цю приємну новину мені повідомив адміністратор збірної, уточнивши, де я повинен бути в Києві в понеділок вранці. Звичайно, це стало для мене великою несподіванкою. Я мріяв виступати за головну команду країни.

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Думав, що Андрій Миколайович Шевченко зверне на мене увагу, коли заб'ю в чемпіонаті 10-12 голів. Однак, за збігом обставин, це сталося раніше, ніж я планував. Тепер потрібно постаратися з третьої спроби таки дебютувати в збірній. Адже до цього я вже двічі перебував у розташуванні збірної, але зіграти через низку причин так і не вдалося.

Попереду відбіркові матчі Чемпіонату світу 2022 року, кому довіряти місце на полі – прерогатива тренерського штабу. Думаю, що з адаптацією у мене проблем не буде, адже з багатьма гравцями наші шляхи перетиналися в молодіжці і під час двох попередніх зборів у головній команді країни. Тому з нетерпінням чекаю поїздки в столицю", – цитує Довбика Meta Ratings.

Нагадаємо, збірна України розпочне відбір на чемпіонат світу 2022 року гостьовим матчем проти Франції (24 березня). Потім заплановані дві домашні зустрічі: 28-го – проти Фінляндії і 31-го – проти Казахстану.

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