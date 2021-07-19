"Вдячний моїм тренерам і агентам, що перебував там. Вважаю, мені допомагало, що я грав з дорослими, почав забивати у Другій лізі.

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Перегляди в Харкові та Києві – це дуже різні випадки були. До Харкова мене кликали, коли я ще в Другій лізі не дуже і грав. Дуже хороший тренер у дублі Металіста був – Андрій Аніщенко. Я прибув 16-річним, а в складі хлопці, яким по 20-21. Слухав все з відкритим ротом, образно кажучи.

А коли доводилося ще й потрапити на заняття, де були Девіч, Марлос, Клейтон Шав'єр, Соса, Гомес... Це було щось! Що вони творили... Дуже шкода, що пошкодження не дозволило мені перейти туди. Хто знає, як би все склалося", – цитує Довбика FanDay.

Зауважимо, Артем робив перші кроки у професіональному футболі в Черкасах, після чого пробував свої сили в Дніпрі, молдовській Зарі, норвезьких Сеннерюску та Мітьюлланді. На початку минулого сезону форвард перейшов в СК Дніпро-1 та навіть поїхав на Євро-2020 зі збірною України.

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