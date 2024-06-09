Артем Довбик став ледь не головним хітом трансферного ринку в Європі.

Атлетіко, Барселона, Челсі, Мілан та Наполі входять до списку претендентів на 26-річного форварда, стверджує Mundo Deportivo.

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Жирона хотіла б зберегти головних зірок перед історичною ЛЧ, але може не встояти перед великими грішми. Ймовірно, каталонців навіть не будуть питати, адже у Довбика є клаусула на 45-50 млн євро. Це цілком помірна ціна за нападника, який наколотив 24 голи в Ла Лізі і ще має простір для розвитку.

Сам Довбик публічно підтвердив інтерес Барселони та клубів Серії А, проте до серйозних переговорів справа поки не доходила. Всі думки гравця збірної України навколо чемпіонату Європи.

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