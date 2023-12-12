В каталонському дербі Жирона підтвердила невипадковість власного перебування на верхівці іспанської Ла Ліги. Команда Мічела на виїзді зуміла переграти Барселону (4:2) не без допомоги українського тандему Віктора Циганкова та Артема Довбика. Екс-форвард СК Дніпро-1 зумів відкрити рахунок у зустрічі після асисту колишнього динамівського вінгера.

Результативність Довбика (8+4), з якою він посідає четверту сходинку у списку бомбардирів Ла Ліги, уже привернула увагу чималої кількості іменитих європейських клубів, серед яких італійські гранди – Інтер, Рома та Ювентус. У послугах Циганкова начебто зацікавлений лондонський Тоттенхем, який готовий уже взимку компенсувати прописану клаусулу у 30 млн євро. Дивіться огляд чергового туру Ла Ліги від Володимира Леська.