Каталонці на початку матчу проти Альмерії двічі пропустили. На якусь мить навіть здавалося, що Жирона не зможе взяти три очки. Утім, чудова гра Артема Довбика допомогла команді Мічела здійснити камбек.

"Голи Довбика дозволили нам зітхнути": наставник Жирони відзначив українця після феєричної перемоги

Внесок українського форварда в перемогу оцінили. У своїх соцмережах Жирона оголосила, що Довбика визнали найкращим гравцем матчу проти Альмерії (5:2). Саме голи Артема дозволили не тільки зрівняти рахунок, а й вийти вперед.

В активі українця вже п'ять голів та дві результативні передачі в 10 матчах за каталонський клуб. Але це вперше, коли Довбика визнали найкращим гравцем матчу.

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