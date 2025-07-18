Форвард Роми Артем Довбик приємно здивував тренера Роми Джан Пʼєро Гасперіні, повідомляє Giallorossi.net з посиланням на Leggo.

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За інформацією джерела, українець нарешті вирішив свої проблеми з коліном, які турбували його минулого сезону, і зараз є одним з найкращих на тренуваннях.

Зазначається, що новий керманич вражений фізичною формою та настроєм 28-річного нападника, хоча на початках Гасперіні не був задоволений профілем українця.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик провів за Рому 45 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Контракт Артема з "вовками" розрахований до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює українця в 30 млн євро.

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