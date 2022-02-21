Довбик зазнав травми – форвард пропустить ключові матчі збірної України
20:32 - Читать на русском
Форвард збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив до лазарету.
Артем Довбик пошкодив грудний м'яз під час роботи у тренажерному залі, повідомляє ТаТоТаке.
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Травма виявилась серйозною, і 24-річний форвард потребує оперативного втручання. За прогнозами, Артем може пропустити поєдинок кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії, який запланований на 24 березня. На відновлення нападнику може знадобитись 5-6 тижнів.
У нинішньому сезоні Довбик провів 18 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.
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