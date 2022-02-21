Форвард збірної України та СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив до лазарету.

Артем Довбик пошкодив грудний м'яз під час роботи у тренажерному залі, повідомляє ТаТоТаке.

Довбик з агентом обрав два пріоритетні чемпіонати для трансферу

Травма виявилась серйозною, і 24-річний форвард потребує оперативного втручання. За прогнозами, Артем може пропустити поєдинок кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії, який запланований на 24 березня. На відновлення нападнику може знадобитись 5-6 тижнів.

У нинішньому сезоні Довбик провів 18 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

Трансфери УПЛ зима-2022: масова міграція з Динамо і Шахтаря в Європу та інші переходи