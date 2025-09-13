"Дибала добре попрацював, він прогресує, і ми це бачили в матчі з Пізою. Не знаю, чи вистачить у нього сил на всі 90 хвилин, але він у хорошій формі. У Веслі були невеликі проблеми, але, схоже, нічого серйозного.

Іспанський журналіст оцінив трансфер Ваната в Жирону – схожість з форвардом Барселони і відмінність від Довбика

Пеллегріні залишився, і мене це влаштовує. Він додатковий і цінний гравець. Він знову почав інтенсивно тренуватися, але поки не на тому ж рівні, що й інші. Він буде доступний, його якості незаперечні. Для мене він півзахисник, а не нападник. Після Дибали він найкращий за якістю гри ногами.

Я очікую багато чого від усіх. Важлива команда і майбутній сезон, а не окремі гравці. Кожен повинен викладатися на повну. Я розмовляв з Довбиком, він вважає, що його найкращі якості – сила і міць у воротарському майданчику. Я переконаний, що в Артема все вийде, він завжди викладається на повну", – цитує Гасперіні Football-italia.

До слова, Гасперіні очолив Рому влітку 2025 року. Під керівництвом італійського фахівця "вовки" виграли два матчі в Серії А. Артем Довбик двічі виходив на заміну, але не зміг відзначитися.

"Мені соромно, що я румун!": фанати Роми довели Ківу до блювоти – він пішов до психолога, а потім виграв з Інтером требл