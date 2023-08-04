Найкращий бомбардир УПЛ сезону 2022/23 незабаром стане повноцінним партнером Віктора Циганкова. Жирона та СК Дніпро-1 завершують трансфер Артема Довбика.

Довбик у Жирону: став відомий термін контракту і дата можливого дебюту

Як повідомляє журналіст Володимир Звєров, форвард разом зі своїм агентом вилетіли в Іспанію, де пройде медогляд. Раніше була інформація, що Довбик підпише контракт з Жироною до 2028 року. СК Дніпро-1 отримає за 50% прав на гравця близько 7 мільйонів євро.

Нагадаємо, в минулому сезоні Артем став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи в 30 матчах у складі дніпрян.

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