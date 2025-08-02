Нападник Роми та збірної України Артем Довбик може змінити клуб в чемпіонаті Італії.

Навколо майбутнього Артема Довбика не вщухають розмови. Начебто, головний тренер Роми Джан-П'єро Гасперіні не розраховує на українця і влітку він може покинути клуб.

Довбик зацікавив найбагатший клуб світу – українець може обирати між поверненням в Іспанію та переїздом в Англію

Як повідомляє RomaPress з посиланням на Il Messaggero, до списку команд, які цікавляться Довбиком додався Ювентус. Рома спершу планувала продати українця не менше, аніж за 40 мільйонів євро. Утім, наразі "вовки" готові знизити ціну до 25 млн євро.

Варто зауважити, що раніше преса писала про інтерес до Довбика з боку Мілана, Лідса, Вест Хема, Ньюкасла та Бешикташа.

Нагадаємо, Артем Довбик приєднався до Роми влітку 2024 року. Загалом українець зіграв у 45 матчах, забивши 17 голів та віддавши чотири асисти.

До слова, Ювентус – найтитулованіший клуб Італії. Туринці 36 разів вигравали Скудетто.

Довбик забив за Рому в першому матчі після травми (ВІДЕО)