Чемпіон Італії Наполі активно шукає центрфорварда після травми свого основного гравця Ромелу Лукаку. "Адзуррі" обрали декілька футболістів, яких розглядають у вигляді заміни Лукаку, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Першочерговим варіантом для неаполітанців є данський форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд, який вже грав у Серії А. В Наполі зацікавлені в оренді Хьойлунда з обов'язковим правом викупу. Запасними кандидатами для підсилення клубу є український форвард Артем Довбик та нападник Челсі Ніколас Джексон.

Раніше з'явилася інформація, що Рома виставила Довбика на трансфер. У минулому сезоні українець провів 45 матчів у складі римлян, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.

