Довбик зацікавив топ-клуб Італії – перехід може відбутися за однієї умови
Український нападник Роми Артем Довбик зацікавив низку відомих команд.
Чемпіон Італії Наполі активно шукає центрфорварда після травми свого основного гравця Ромелу Лукаку. "Адзуррі" обрали декілька футболістів, яких розглядають у вигляді заміни Лукаку, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Першочерговим варіантом для неаполітанців є данський форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хьойлунд, який вже грав у Серії А. В Наполі зацікавлені в оренді Хьойлунда з обов'язковим правом викупу. Запасними кандидатами для підсилення клубу є український форвард Артем Довбик та нападник Челсі Ніколас Джексон.
Раніше з'явилася інформація, що Рома виставила Довбика на трансфер. У минулому сезоні українець провів 45 матчів у складі римлян, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.
