Результативні подвиги Довбика у поточному сезоні не залишились непоміченими в Європі – одразу 7 клубів зацікавлені у підписанні форварда, повідомляє FootMarseille.

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Зазначається, що французькі Ланс та Ніцца, англійські Ноттінгем Форест, Брайтон та Астон Вілла, німецькі Уніон Берлін і Фрайбург, а також турецький Трабзонспор можуть стати наступним клубом Довбика. Цікаво, що джерело заперечило інтерес Марселя до нападника.

До слова, Ланс вже забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів 2023/24, а Уніон Берлін та Фрайбург виборюють це право. Довбик у поточному сезоні зіграв 26 матчів в УПЛ, в яких відзначився 23 голами та 6 асистами.

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