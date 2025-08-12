Сандерленд став третім клубом, який розглядає трансфер форварда Роми Артема Довбика. Проте, як інформує Il Messaggero, інтерес "чорних котів" до українця виглядає "менш солідним".

Повідомляється, що представники Лідса і Вест Хема встигли провести попередні переговори з Ромою, щоб зрозуміти умови потенційної угоди. Сандерленд цього поки не зробив.

Як інформує Маттео Моретто на YouTube-каналі Фабріціо Романо, Довбик байдужий до варіанту з Лідсом. Він зосереджений на Ромі і на бажанні переконати Гасперіні у своїй спроможності. Раніше в Сандерленд також сватали воротаря Шахтаря Дмитра Різника.

