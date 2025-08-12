Довбик зацікавив ще один клуб з АПЛ – раніше він хотів переманити іншого українця
Нападник Роми Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Сандерленда.
Сандерленд став третім клубом, який розглядає трансфер форварда Роми Артема Довбика. Проте, як інформує Il Messaggero, інтерес "чорних котів" до українця виглядає "менш солідним".
Рома натякає на подальшу долю Довбика – клуб зробив великий крок
Повідомляється, що представники Лідса і Вест Хема встигли провести попередні переговори з Ромою, щоб зрозуміти умови потенційної угоди. Сандерленд цього поки не зробив.
Як інформує Маттео Моретто на YouTube-каналі Фабріціо Романо, Довбик байдужий до варіанту з Лідсом. Він зосереджений на Ромі і на бажанні переконати Гасперіні у своїй спроможності. Раніше в Сандерленд також сватали воротаря Шахтаря Дмитра Різника.
Довбик взяв додаткові уроки, три клуби АПЛ хочуть Артема – Моурінью може врятувати кар'єру Зінченка