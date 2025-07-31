Нещодавно стало відомо, що Артема Довбика запропонували Мілану. Здається, що Рома активно шукає новий клуб для українця.

Довбика несподівано запропонували топ-клубу – Рома вимагає вражаючу суму, але є нюанс

Як повідомляє Tuttomercatoweb, Вільяреал та Ньюкасл вже зробили запит до римлян щодо трансферу Довбика. Найактивніше цікавляться українцем саме "сороки" через проблеми з Александром Ісаком, який не тренується з клубом та вимагає відпустити його до Ліверпуля.

Крім того, за інформацією motleedsnews, Лідс націлився на Артема і навіть зв'язувався з гравцем. Зазначається, що "павичі" готові задовольнити фінансові вимоги Роми.

Римляни готові продати Довбика за 38 мільйонів євро. Саме така сума дозволить уникнути фінансових втрат, оскільки Рома має ще заплатити 10% від перепродажу українця Жироні. Щоправда, повернення до каталонського клубу теж ще не виключене, хоча конкретних контактів між клубами ще не було.

Нагадаємо, що Довбик перейшов в Рому саме з Жирони. Загалом за римський клуб він відіграв у 45 матчах, забивши 17 голів та віддавши чотири асисти.

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