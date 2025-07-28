Напередодні з'явилася інформація про інтерес до Довбика з боку турецького Бешикташа. Головний тренер "чорно-білих" Уле Гуннар Сульшер вважає українця ідеальним кандидатом для підсилення нападу.

Довбик потрапив на радари Бешикташа після поразки від Шахтаря – українець має серйозну перевагу в очах екс-тренера МЮ

Водночас авторитетний італійський журналіст Маттео Моретто видав наближеніший до реальності інсайд. Рома відкрита до пропозицій щодо Довбика, однак римляни хочуть отримати за свого гравця щонайменше 40 мільйонів євро. Інсайдер зазначив, що українським нападником зацікавилися кілька клубів з Італії та АПЛ.

За інформацією джерела, Рома заплатила за Довбика 30,5 мільйона євро з прописаним бонусом у розмірі 5,5%. Крім того, Жирона отримала 10% від майбутнього перепродажу гравця. Портал Transfermarkt оцінює вартість 28-річного форварда у 30 мільйонів євро.

"Вони були сильнішими, ніж Марсель": Де Дзербі – про конкуренцію з ПСЖ, стиль переможця і своє божевілля