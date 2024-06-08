"Була важка гра, збірна Польщі дуже добре грає на стандартах. Нам потрібно працювати над цим аспектом. Ми розберемо наші помилки та підготуємося до наступного матчу краще.

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Ми добре контролювали м'яч. У нас були дуже хороші епізоди, коли ми виходили з-під пресингу. Цей матч можна занести в актив, але є над чим працювати.

Краще помилятись зараз – у товариських матчах. Але кожен футболіст намагається грати на всі 100%, ніхто не любить програвати. Проаналізуємо цю гру, підготуємося та будемо мати кращий вигляд у наступних матчах. Головний висновок – робота над стандартами. Пропустили 2 чи 3 м'ячі зі стандартів, тому треба працювати.

Що означає для мене забитий гол? Це впевненість для нападника. Була контратака. Маліновський прийняв м'яч та знайшов мене, а я відкрився, прийняв та відразу пробив", – сказав Довбик у коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, перед стартом на Євро-2024 на збірну України чекає ще один спаринг – 11 червня Ребров і Ко зіграють з Молдовою.

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