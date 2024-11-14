Раніше повідомлялося, що форвард може не зіграти за збірну в листопаді. Усе нібито мали вирішити лікарі, а Рома ухвалила б остаточне рішення.

Довбик пропустив перше тренування збірної України – участь у матчах Ліги націй під питанням

Учора команда Сергія Реброва провела перше тренування, і Артем Довбик не долучався до загальної групи. Однак сьогодні УАФ опублікувала відео, на якому форвард Роми тренується разом із командою.

Нагадаємо, що попереду у "синьо-жовтих" два завершальних матчі у групі В1 Ліги націй. 16 листопада Україна в Батумі на AdjaraBet Arena зіграє з Грузією, а 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зустрінеться з Албанією.