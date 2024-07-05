Раніше повідомлялося, що Артем Довбик ухвалив остаточне рішення залишитися в Жироні на наступний сезон, оскільки хоче спробувати свої сили в Лізі чемпіонів, а його родині дуже комфортно в цьому місті.

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Однак, офіційного оголошення від самого Артема ще не було. За інформацією Victor_ATM, Довбик все ще є кандидатом для Атлетіко, навіть якщо Альваро Мората, який також перебуває на межі трансферу до іншого клубу, залишиться в команді.

Атлетіко пропонує за 27-річного українця 25 мільйонів євро, тоді як Жирона вимагає 40 мільйонів євро, що створює певну розбіжність між сторонами, але можливість трансферу залишається.

До слова, контракт Довбика з Жироною чинний до літа 2028-го року. Минулого сезону він провів за клуб 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.

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