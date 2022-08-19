Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик висловився про поєдинок з АЕКом Ларнакою в плей-офф кваліфікації Ліги Європи та про свій можливий перехід в чемпіонат Італії.

"Вважаю, що рахунок не за грою, адже ми створили багато моментів у другому таймі, та мали нагоду завдяки характеру перемогти. Перший тайм був не дуже вдалим у нашому виконанні, але добре, що змогли у другому таймі змінити ситуацію.

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Чи відчував, що міг забити? Так, було важливо вийти на другий тайм агресивно. Якщо б ми забили швидкий гол, можливо, була б зовсім інша гра. Велика відмінність між товариськими та офіційними матчами? Дійсно, команда скучила за такими матчами. Напевно, на початку була якась нервовість у діях, тому що тривалий час не було офіційних матчів.

Чутки щодо мого переходу в Серію А? Зацікавленість клубів є, але зараз я перебуваю у СК Дніпро-1 та готуюся до другої гри", – зазначив Довбик у коментарі офіційному сайту дніпрян.

Нагадаємо, преса активно сватає Довбика в Салернітану – італійці запропонували за форварда 8,5 млн євро, однак СК Дніпро-1 хоче отримати соліднішу суму, оскільки 50% прав на Артема належать данському Мітьюлланду.

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