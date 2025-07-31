Довбик забив за Рому в першому матчі після травми (ВІДЕО)
20:18 - Читати іншою мовою
Рома перемогла у товариській грі з Каннами (3:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Контрольний матч
Рома – Канни – 3:0
Голи: Ель-Шаараві, 3, Довбик, 43, Фергюсон, 88
Артем Довбик вийшов у стартовому складі в першому матчі після відновлення після травми – і відразу ж забив. На 43-й хвилині за рахунку 1:0 український форвард замкнув передачу Стефана Ель-Шаараві – і відправив м'яч майже в порожні ворота.
У перерві Гасперіні замінив Довбика на Фергюсона. На 88-й хвилині ірландець забив третій гол.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter