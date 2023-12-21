Український нападник відкрив рахунок у поєдинку 18-го туру проти Бетіса.

У Жироні спрогнозували кількість голів, які заб'є Довбик – українцю віщують боротьбу за культовий трофей

Довбик на 39-й хвилині реалізував пенальті, який заробив Савіо. Артем чітко розвів кіпера і м'яч по кутах. Для найкращого бомбардира Жирони це 11-й гол в чемпіонаті, він забиває 3 тури поспіль.

Нагадаємо, Віктор Циганков пропускає матч проти Бетіса через травму.