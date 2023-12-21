Довбик забив у третьому поспіль матчі за Жирону – відео гола
20:49 - Читать на русском
Артем Довбик відзначився черговим точним ударом за Жирону.
37’ Артем Довбик
Український нападник відкрив рахунок у поєдинку 18-го туру проти Бетіса.
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Довбик на 39-й хвилині реалізував пенальті, який заробив Савіо. Артем чітко розвів кіпера і м'яч по кутах. Для найкращого бомбардира Жирони це 11-й гол в чемпіонаті, він забиває 3 тури поспіль.
Нагадаємо, Віктор Циганков пропускає матч проти Бетіса через травму.
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