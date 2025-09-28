Довбик забив свій перший гол у сезоні за Рому – ВІДЕО
Український нападник Роми Артем Довбик відзначився голом у ворота Верони.
У неділю, 28 вересня, Рома приймає Верону у матчі п'ятого туру Серії А.
Рома – Верона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Серії А – Довбик дізнався неочікуваний вердикт Гасперіні
На сьомій хвилині Артем Довбик відкрив рахунок у зустрічі, забивши свій перший гол у сезоні. Зекі Челік виконав навіс у штрафну Верони, й українець майстерним ударом головою переправив м'яч у сітку воріт – 1:0!
Рома вперше в сезоні забила понад один гол – Довбик знову не вразив: Ліга Європи
