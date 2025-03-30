Рома переграла Лечче завдяки Довбику у 30-му турі чемпіонату Італії. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Українець потрапив до основного складу "вовків" на матч з Лечче. Ромі доволі важко давалася гра і ніяк римляни не могли забити.

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По перерві ситуація не змінилася, а Лечче намагався не тільки стримувати суперника, а й забити. Утім, долю зустрічі вирішив Артем Довбик, який приніс Ромі три очки. На 80 хвилині м'яч опинився в українського форварда, коли він перебував у штрафному майданчику. Артем майстерно прибрав захисників, і пробив низом під праву стійку.

До слова, Довбик забив свій 11 гола за Рому у 26 матчах Серії А.