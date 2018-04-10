Довбик забив перший гол за Мітьюлланд – українець приніс вольову перемогу над Копенгагеном

Нападник молодіжної збірної України Артем Довбик відкрив лік голам у чемпіонаті Данії за Мітьюлланд. 20-річний гравець вийшов на заміну на 56-й, а на 79-й забив переможний м'яч.

Екс-форвард Дніпра забив вирішальний гол у матчі Мітьюлланд – Копенгаген. Команда Артема програвала 0:2, але вирвала вольову перемогу 3:2. Драматичному камбеку посприяв і гол Еріка Святченка, захисника українського походження.

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Мітьюлланд набирає 66 очок і зрівнюється з лідером Брондбю, якому поступається тільки за додатковими показниками. Довбик зіграв за данський клуб 5 матчів, в яких виходив лише на заміну, та забив 1 гол.

Данія. Суперліга, 28 тур

Мітьюлланд – Копенгаген – 3:2

Голи: Спарв, 54, Святченко, 60, Довбик, 79 – Сантандер, 12, Фішер, 50