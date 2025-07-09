"Довбик забив багато голів, але я хотів би, щоб він більше взаємодіяв із партнерами по команді. Щоб, коли йому дають хороший пас, він міг ним скористатися.

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У будь-якому разі він забив 17 голів і залишається чудовою інвестицією", – сказав Бонєк для Il Tempo.

До слова, у минулому сезоні Артем Довбик у всіх турнірах провів 45 матчів у складі "вовків" забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт 28-річного українця з клубом чинний до 2029 року.

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