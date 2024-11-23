Цього разу в батлі "редакція – читачі" приймаю виклик Степана Стефанюка та Олександра Бокотька, які залишили свої прогнози на стіні нашого конкурсу.

Полетіли!

Мілан – Ювентус

23 листопада, 19:00. Мілан, Сан-Сіро. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Кожного разу, коли зустрічаються ці клуби, які на двох здобули 55 Скудетто, автору цих рядків пригадуються два моменти. Обидва – імені Андрія Шевченка. Дев’ятого грудня 2001-го він забив у "дев’ятку" воріт Буффона навісним ударом з правого флангу – один із найзнаменитіших голів українського бомбардира. А 28 травня 2003-го Шева реалізував вирішальну спробу у серії пенальті з Ювентусом – то був фінал Ліги чемпіонів, знову постраждав Буффон.

Золоті часи Кальчо вже давно стали історією, але принциповість цього протистояння нікуди не поділася. Перемога вкрай потрібна обом, але надто – Мілану. "Россонері" зіграли на матч менше, ніж лідери чемпіонату, однак вже зараз критично відстають від першої сходинки. Стабільності бракує: перемога, поразка, нічия – і так по колу. Фонсека досі здригається від прізвища "Дзаппа". Два тижні тому захисник Кальярі розкішним дублем позбавив Мілан перемоги на Сардинії – 3:3.

Юве – єдина команда чемпіонату, яка в новому сезоні ще не програвала. Однак схильність до компромісу (аж шість нічиїх) теж наразі не дозволяє підопічним Мотти залетіти в топ-трійку. У тренера після міжнародної паузи – всеохопний головний біль. У поєдинку Ліги націй проти Данії зламався найкращий бомбардир команди Влаховіч. Враховуючи, що Аркадіуш Мілік лікується давно, на Мілан гості вийдуть без класичного центрфорварда. А вже через три дні – битва проти Астон Вілли у Бірмінгемі. Як розподілити сили з максимальною ефективністю? Мілан, до слова, матиме значно простіший виїзд – до аутсайдера Слована. З огляду на всі вище зазначені фактори, команда Фонсеки видається фаворитом. Але це тільки на папері.

Прогноз головного редактора: 1:1

Прогноз читачів: Стефанюк – 1:1, Бокотько – 1:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Мілана – 2,28, нічия – 3,25, перемога Ювентуса – 3,40

Манчестер Сіті – Тоттенхем

23 листопада, 19:30. Манчестер, Етіхад Стедіум. Пряма трансляція на Setanta Sports. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Перемога, тільки перемога і нічого, окрім перемоги. З таким девізом вийдуть сьогодні чемпіони Англії проти Тоттенхема. Справа у тому, що над Сіті нависає актуальна серія із чотирьох поразок поспіль в усіх турнірах (антирекорд у тренерській кар’єрі Гвардіоли). У чемпіонаті Манчестер перемагав ще місяць тому, тож тепер відставання від Ліверпуля сягає уже п’яти очок. Зараз справи начебто повинні піти веселіше. Напередодні Пеп нарешті продовжив контракт із клубом ще на два роки, тож енергійніше закотить рукави. Плюс – нарешті відновилися від травм де Брюйне, Гріліш та Аканджі. Щоправда, в опорній зоні може бути біда. До Родрі в лазареті додався ще й Ковачевіч, який невдало з’їздив у табір збірної Хорватії.

The journey continues ? pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

Щодо Тоттенхема, лондонці при всіх своїх невдачах (практично половина матчів програна) відстають від зони ЛЧ на якихось три очки. Рік тому, на початку грудня, "шпори" дали Ман Сіті гідний бій, а матч завершився видовищними 3:3. Команда у Постекоглу – весела, любить атакувати, не вельми дбаючи про оборону. Тож маємо всі шанси побачити чергову голеаду.

Прогноз головного редактора: 3:2

Прогноз читачів: Стефанюк – 2:0, Бокотько – 2:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Ман Сіті – 1,39, нічия – 6,10, перемога Тоттенхема – 8,20

Сельта – Барселона

23 листопада, 22:00. Віго, Балаїдос. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Отож, загинаємо пальці: Ямал, тер Штеген, Араухо, Берналь, Крістенсен, Фаті, Гарсія, Ферран. Вісім гравців недоступні для Гансі Фліка. Особливо відчутна втрата Ламіна, звісно. Без юного генія Барса вже програла у Сан-Себастьяні, а тепер її очікує не легший виїзд до Сельти. Благо, повернувся Лєвандовскі, який зміцнив пошкоджену спину, пропустивши два матчі збірної Польщі. Реал на відстані, фактично, трьох балів (за умови, якщо обіграє Валенсію у відкладеному матчі), тому каталонцям категорично протипоказана нова втрата очок.

This was Samuel Eto'o's goal the day we won La Liga in Balaídos in 2006 #CeltaBarça pic.twitter.com/vT2qMGdPRL — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2024

Сельта під керівництвом "іспанського Імада Ашура" – Клаудіо Хіральдеса – справляє гарне враження. Мбаппе і компанія, які приїжджали сюди місяць тому, ледве винесли ноги. "Кельти" у тому матчі були гідними, як мінімум, нічиєї. І це вони грали проти Реала без свого легендарного капітана Яго Аспаса, який відбував дискваліфікацію. Зараз же він у строю і хоче забивати.

Прогноз головного редактора: 1:3

Прогноз читачів: Стефанюк – 1:2, Бокотько – 1:2

Коефіцієнти від Favbet: перемога Сельти – 4,35, нічия – 4,30, перемога Барселони – 1,74

Іпсвіч – МЮ

24 листопада, 18:30. Іпсвіч, Портмен Роуд. Пряма трансляція на Setanta Sports. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Ось ми й дочекалися того дня, коли сенсаційний португалець Рубен Аморім дебютує на чолі Манчестер Юнайтед. Волею календаря знакова подія станеться не на Олд Траффорд, а у провінційному Іпсвічі, на невеликому стадіоні борця за збереження елітної прописки. Аморім зайшов у команду зі своїм штабом, від послуг ван Ністелроя відмовився, тому – жодної спадкоємності. Усе для Юнайтед розпочинається з чистого аркуша.

Іпсвіч тільки на перший погляд може здатися комфортним опонентом для вдалого дебюту. Насправді ж "трактористи" останнім часом намацали свою гру і якраз перед перервою на Лігу націй здобули першу перемогу в сезоні, сенсаційно взявши три очки на полі Тотнема. В атаці Іпсвіча виділяється Ліам Ділеп – син того самого Рорі, легендарного маестро вкидання аутів у Сток Сіті епохи Тоні Пюліса. Ділеп-джуніор перебуває серед найкращих снайперів чемпіонату зі шістьма м’ячами. Недооцінювати його точно не варто.

Прогноз головного редактора: 1:2

Прогноз читачів: Стефанюк – 0:1, Бокотько – 1:2

Коефіцієнти від Favbet: перемога Іпсвіча – 5,10, нічия – 4,30, перемога МЮ – 1,63

Наполі – Рома

24 листопада, 19:00. Неаполь, Стадіо Дієго Армандо Марадона. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Ще один резонансний тренерський дебют відбудеться у Неаполі – за штурвалом Роми стартує 73-річний Клаудіо Раньєрі. Здавалося, легендарний синьйор безповоротно пішов на пенсію минулої весни, красиво врятувавши Кальярі від вильоту в Серію В. Але римський клуб, менеджмент якого косячить з кадровими призначеннями по-чорному, зумів достукатися до ветерана.

Власне, Рома для Раньєрі – зовсім не чужа. Тут він розпочинав свою ігрову кар’єру на зорі 70-х. У 2009-11-х і 2019-му працював з Ромою, як тренер. Тож це його вже четвертий прихід. До слова, була своя історія у дона Клаудіо і з Наполі. "Адзуррі" він очолював на початку 90-х, тож навіть встиг потренувати самого Марадону. Зараз у його розпорядженні кадри трохи скромніші – Дибала і Довбик.

Наполі продовжує очолювати турнірну таблицю. Команда Конте вдало з’їздила на Джузеппе Меацца перед міжнародною паузою, розписавши там стратегічно вигідну для себе нічию з Інтером. Нічия була зафіксована і в останньому матчі з Ромою, яка приїжджала до Неаполя у квітні (2:2). Тепер в обох команд – нові тренери, тож і гратимуть вони по-іншому. Цікавою буде ще одна сюжетна лінія – Хвіча проти Довбика. Грузин взяв близько до серця невдалі матчі проти збірної України і підсумкову невдачу Сакартвело в Лізі націй. Тепер спробує відігратися у чемпіонаті.

Прогноз головного редактора: 2:1

Прогноз читачів: Стефанюк – 2:1, Бокотько – 2:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Наполі – 1,77, нічия – 3,60, перемога Роми – 5,00

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