Олексій Люндовський, представник форварда СК Дніпро-1 і збірної України Артема Довбика, розповів про майбутнє свого клієнта і зацікавленість у ньому.

"Правду кажучи, я не прихильник піар-кампаній і трансферних саг. Як відомо, хороший трансфер любить тишу, а коли багато галасу, це не завжди добре. Не вважаю за потрібне коментувати різні чутки, якими наповнюється світ.

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Зазначу лише, що інтерес до Артема справді дуже великий. Зокрема, інформація про Торіно, яка на початку року з'явилася в італійських ЗМІ, має під собою підґрунтя. Але повторюсь, що Артем поки залишається в СК Дніпро-1.

Ми з ним розглядаємо лише варіанти із топ-5 чемпіонатів. Пріоритети – Італія та Англія", – цитує Люндовського FootBoom.

Поточному сезону Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Його контракт зі "спортклубівцями" розрахований до 2024-го.

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