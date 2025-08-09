Довбик як риба, викинута на берег: українець з особливим підходом від Гасперіні – відео на очах 250 фанатів завірусилося
Український нападник Роми Артем Довбик намагається справити гарне враження на нового наставника.
Зовсім нещодавно тренер Роми Джан П’єро Гасперіні публічно згадав про нападника клубу Артема Довбика, наголосивши на необхідності покращення його участі в грі: "Ми працюємо над тим, щоб покращити деякі його слабкі сторони, зокрема здатність брати участь у грі. Він не повинен бути ні занадто рано, ні занадто пізно – як у музиці: якщо ти не в ритмі, це вже проблема".
Схоже, українець сприйняв зауваження всерйоз. Після одного з останніх тренувань Довбик не пішов разом з командою, а залишився працювати індивідуально з кількома асистентами та перекладачем. Під час сесії, за якою спостерігали близько 250 фанів, Рома грала у форматі 7 на 7 на одній половині поля, а Довбик на іншій під наглядом штабу майже пів години відпрацьовував відкривання та взаємодію з партнерами.
Як повідомляє Sos Fanta, посилаючись на La Gazzetta dello Sport, після розгромної поразки від Астон Вілли, у якій Довбик жодного разу не пробив по воротах, його гра виглядає "дуже далекою від ідеї Гасперіні – наче риба, викинута на берег". Попри це, тренерський штаб не опускає рук: розбирає кожен рух і рішення форварда, приділяє увагу точності ударів на маленькі ворота та тактичному розумінню.
Хоч у клубі й готові розглянути пропозиції за понад 30 мільйонів євро, конкретних оферт наразі немає, тож робота з українцем триває. Тим часом відео його індивідуального тренування вже активно шириться в соцмережах.
