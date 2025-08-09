Зовсім нещодавно тренер Роми Джан П’єро Гасперіні публічно згадав про нападника клубу Артема Довбика, наголосивши на необхідності покращення його участі в грі: "Ми працюємо над тим, щоб покращити деякі його слабкі сторони, зокрема здатність брати участь у грі. Він не повинен бути ні занадто рано, ні занадто пізно – як у музиці: якщо ти не в ритмі, це вже проблема".

Схоже, українець сприйняв зауваження всерйоз. Після одного з останніх тренувань Довбик не пішов разом з командою, а залишився працювати індивідуально з кількома асистентами та перекладачем. Під час сесії, за якою спостерігали близько 250 фанів, Рома грала у форматі 7 на 7 на одній половині поля, а Довбик на іншій під наглядом штабу майже пів години відпрацьовував відкривання та взаємодію з партнерами.

Dopo le parole di Gasperini, che ha sottolineato come “vanno colmate alcune sue lacune”, Dovbyk ha recepito il messaggio ed è rimasto ad allenarsi più a lungo rispetto ai compagni scesi in campo dal primo minuto contro l’Aston Villa.#ASRoma pic.twitter.com/I93roszeXo — Gabriele Spalletta (@gabspalletta) August 7, 2025

Як повідомляє Sos Fanta, посилаючись на La Gazzetta dello Sport, після розгромної поразки від Астон Вілли, у якій Довбик жодного разу не пробив по воротах, його гра виглядає "дуже далекою від ідеї Гасперіні – наче риба, викинута на берег". Попри це, тренерський штаб не опускає рук: розбирає кожен рух і рішення форварда, приділяє увагу точності ударів на маленькі ворота та тактичному розумінню.

Хоч у клубі й готові розглянути пропозиції за понад 30 мільйонів євро, конкретних оферт наразі немає, тож робота з українцем триває. Тим часом відео його індивідуального тренування вже активно шириться в соцмережах.

