"Футбол 24" обговорює останні події навколо українських легіонерів в Італії та інших чемпіонатах. Дивіться нове відео на нашому YouTube-каналі.

Попри серйозний інтерес з боку Вільяреала та спокусу повернутися до іспанської Ла Ліги, Артем Довбик продовжує активно готуватися до нового сезону в Серії А. Українському нападнику знайшлося місце в стартовому складі на два матчі під час англійського турне Роми. Щоправда, відзначитися результативними діями ні в поєдинку проти Астон Вілли (0:4), ні в зустрічі з Евертоном (1:0) йому не вдалося.

Зінченко знайшов варіант втечі з Арсенала – Моурінью планує змінити позицію українця, запит на трансфер надіслано

Водночас критика з італійської преси, яка постійно ллється на Артема, схоже, додає йому мотивації. Між згаданими поєдинками, під час відкритого тренування на Сент-Джеймс Парк, Довбик близько півгодини працював разом із Тулліо Грітті (помічником Гасперіні) та Габріеле Бокколіні, тренером з фітнесу. Основна мета вправ – допомогти українцю зрозуміти, як рухатися, як звільнитися від опіки захисників і як знайти зв’язок із рештою команди.

Наступний матч Рома проведе у суботу (17.08) проти саудівського Неома. Детальніше про це та багато іншого дивіться у новому випуску на нашому YouTube-каналі.

Рома перемогла Евертон – Миколенко травмувався, Довбику показали, як потрібно забивати