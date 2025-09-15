З табору Роми надійшли не найобнадійливіші новини про стан Дибали, якого через травму довелося замінити в перерві матчу з Торіно (0:1). Обстеження, пройдені сьогодні аргентинцем, виявили легке пошкодження лівого стегна, інформує Giallorossi.net.

Ця травма змусить нападника пропустити дербі з Лаціо і наступні матчі як в чемпіонаті, так і в Лізі Європи. Очікується, що йому знадобиться 2-3 тижні на відновлення.

У матчі з Торіно Дибала вийшов у стартовому складі в якості "фальшивої дев'ятки". У другому таймі замість нього на полі з'явився Еван Фергюсон, натомість Артем Довбик просидів гру в запасі.

Матч Лаціо – Рома відбудеться 21 вересня.

