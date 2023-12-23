Запекла боротьба Жирони і Реала за першу сходинку чемпіонату Іспанії змушує експертів підключати до своїх прогнозів штучний інтелект.

Після останнього у 2023 році матчу в Ла Лізі суперкомп'ютер Opta за підсумками 18-го туру визначив претендентів на перемогу у чемпіонаті Іспанії.

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Фаворитом на золото став мадридський Реал. "Вершкові" випереджають найближчого переслідувача у 20 разів, маючи 91,8%.

Другим претендентом на титул є Жирона зі скромним 4,1% (до слова, до 1 грудня суперкомп'ютер прогнозував каталонцям лише 4-ту сходинку).

Цікаво, що загалом на перемогу в Ла Лізі, на думку штучного інтелекту, претендують лише 5 команд. Третя сходинка у мадридського Атлетіко (2,2%), далі розташувались Барселона (1,7%) і Реал Сосьєдад (0,1%).

Нагадаємо, після 18-ти турів Реал з 45-ма балами є лідером турнірної таблиці Прімери і випереджає Жирону (у якої така ж кількість очок) лише за додатковими показниками.

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