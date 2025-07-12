Попри численні чутки щодо інтересу Мілана до Олександра Зінченка, здається, український футболіст навряд опиниться на Сан-Сіро. "Россонері" вже попрощалися з Тео Ернандесом, який перебрався у Аль-Хіляль Сімоне Інзагі.

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У зв’язку з цим у Мілані відкрилась вакантна позиція лівого оборонця, однак тренерський штаб на чолі з Массіміліано Аллегрі планує закрити її не через придбання Зінченка, а зробить ставку на молодого перспективного виконавця. Детальніше про це та багато іншого – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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