Дружина 24-річного гравця дніпрян та збірної України Юлія – вагітна.

Харатін вперше став батьком – пара показала зворушливі фото з малюком

"Всесвіт під твоїм серцем", – написав Довбик під зворушливою світлиною з коханою. Пара одружилася влітку 2020 року, хоча Артем та Юлія знайомі ще з дитинства.

Нагадаємо, Довбик у таборі збірної України готується до вирішальної стадії боротьби за вихід на ЧС-2022. Нападник СК Дніпро-1 очолював перегони бомбардирів УПЛ до вимушеного завершення сезону – 14 голів та 4 асисти.

Довбик може більше не зіграти за СК Дніпро-1 – Йовічевіч натякнув на відхід зіркового форварда