Довбик вперше стане батьком – зворушливе фото форварда збірної України з дружиною
09:30 - Читать на русском
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик поділився прекрасною новиною у соцмережах.
Дружина 24-річного гравця дніпрян та збірної України Юлія – вагітна.
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"Всесвіт під твоїм серцем", – написав Довбик під зворушливою світлиною з коханою. Пара одружилася влітку 2020 року, хоча Артем та Юлія знайомі ще з дитинства.
Нагадаємо, Довбик у таборі збірної України готується до вирішальної стадії боротьби за вихід на ЧС-2022. Нападник СК Дніпро-1 очолював перегони бомбардирів УПЛ до вимушеного завершення сезону – 14 голів та 4 асисти.
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