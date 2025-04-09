Форвард Роми Артем Довбик став найкращим гравцем березня у Серії А. Голосування проходило на платформі EA Sports, яка вже підготувала для нашого земляка спеціальну картку в грі FIFA (FutScoreBoard).

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Конкурентами 26-річного українця в боротьбі за нагороду стали Ніколо Фаджіолі з Фіорентіни, Лукас Да Кунья з Комо, Умар Соле з Удінезе, Ріккардо Орсоліні з Болоньї та переможець Євро-2020 Ніколо Барелла, який виступає за Інтер.

Нагадаємо, у березні Довбик провів за Рому чотири матчі й став справжнім героєм для "вовків", забивши три вирішальні м’ячі, які принесли команді дев’ять очок: проти Комо (2:1), Кальярі (1:0) та Лечче (1:0).

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