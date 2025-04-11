Екс-нападник Роми Франческо Граціані вважає, що форвард Артем Довбик зможе використати свій шанс у матчі проти Лаціо у 32 турі Серії А.

"Рома перебуває в кращій формі, ніж Лаціо: вона виграла 7 з останніх 8 матчів і зіграла внічию з Ювентусом.

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Думаю, Раньєрі може виставити склад на матч із Суле замість Дибали та Пеллегріні позаду Довбика. Іншим рішенням може бути Шомуродов, який влаштує безлад на полі. Це також звільнить простір для українського центрфорварда. Я б залишив узбека третім нападником.

Хто визначить долю дербі? Я кажу Довбик. Останнім часом він забив важливі голи", – цитує Граціані retesport.

Нагадаємо, Рома наразі перебуває на сьомій сходинці у турнірній таблиці Серії А з 53 очками. У 32 турі команда Артема Довбика зіграє в дербі проти Лаціо.

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