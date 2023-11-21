Довбик вірить у вихід України на Євро-2024 після невдачі з Італією
Форвард збірної України Артем Довбик прокоментував результат матчу проти Італії у кваліфікації до Євро-2024.
"Ще не все втрачено в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи 2024. Вчорашня гра показала, що протистояння навіть з чинним чемпіоном можливе завдяки сильному бажанню та вірі в команду.
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До зустрічі в березні. Слава Україні!", – написав Довбик у своєму Instagram.
Нагадаємо, Україна не змогла кваліфікуватись на Євро-2024 через відбіркову групу, зігравши внічию з Італією у вирішальній грі. Втім, ще є можливість пройти плей-офф Ліги націй та вибороти путівку на турнір.
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