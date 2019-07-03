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Довбик відзначився переможним м'ячем за Мітьюлланд у контрольній перестрілці з Вітессом

3 липня 22:33 788 Читать на русском
Довбик відзначився переможним м'ячем за Мітьюлланд у контрольній перестрілці з Вітессом
Артем Довбик / Фото ФК Мітьюлланд

Форвард Мітьюлланда Артем Довбик перервав свою безгольову серію.

Артем Довбик відзначився забитим м'ячем у товариській зустрічі проти нідерландського Вітесса та розмочив свою безгольову "засуху", яка тривала 15 місяців.

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Гол українця приніс перемогу Мітьюлланду над суперником з рахунком 4:3.

Варто відзначити, що головним тренером Вітесса є російський фахівець Леонід Слуцький.

В минулому сезоні чемпіонату Данії Довбик провів лише 5 матчів, українця переслідували травми.

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