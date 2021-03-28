Довбик відзначився "дебютним" голом за збірну України – постраждав Пятов
Форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик продемонстрував своє вміння забивати красиві м'ячі.
"Синьо-жовті" наполегливо тренуються під пильним наглядом Андрія Шевченка та його тренерського штабу перед матчем із фінами.
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Під час однієї з атак двосторонки Коноплянка ефектно накрутив захист та віддав пас на Довбика. Артем вирвався з опіки Сироти і потужним ударом під поперечку вразив ворота Пятова. Для 23-річного форварда це перший гол за збірну, хоч і на тренуванні.
Зауважимо, Довбик все ж не потрапив у заявку на матч проти Фінляндії, який відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.
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