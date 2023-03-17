Довбик приїжджав на базу Торіно в квітні 2022 року та відвідував матч Серії А проти Мілана, повідомляє TMW.

Довбик міг покинути СК Дніпро-1 за 15 мільйонів

Українець і зараз залишається однією з цілей "биків", але головним фаворитом на підсилення атаки є М'бала Нзола зі Спеції. За інформацією Tuttosport, в липні цього року туринці можуть спробувати повернутись до спроб підписати Довбика, але переговори щодо Нзола проходять більш інтенсивно.

Зауважимо, що Довбик провів 25 поєдинків за СК Дніпро-1 в усіх змаганнях, в яких відзначився 17 голами та 5 результативними передачами. Нзола зіграв 24 гри за Спецію, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

Динамо переграло Дніпро-1 в матчі УПЛ – Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона